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Поліція Лондона заборонила кліматичні протести

15.10.2019

Вчора экоактивисты руху Extinction Rebellion («Повстання вимираючих») покинули Трафальгарську площу в Лондоні після того, як поліція оголосила про заборону на кліматичні акції. А сьогодні поновилися протести знову.

До речі, у відповідь на вчорашні загрози поліції представники «Повстання вимираючих» сказали, що вони повернуться, і що повстання триває.

Цього разу демонстранти облюбували зону біля міністерства транспорту. Співзасновник Extinction Rebellion Гейл Брэдбрук була заарештована після того, як здіймається на козирок над входом в будівлю відомства.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

За час акції протесту, яка почалася в Лондоні 7 жовтня, було заарештовано понад 1400 осіб. 76 пред’явлені звинувачення в скоєнні злочинів.

Чого хоче «Повстання вимираючих»?

З моменту свого заснування в минулому році група брала участь в різних акціях. Її учасники блокували мости, виливали відра штучної крові на бруківку перед резиденцією британського прем’єр-міністра, пікетували будівлю ВПС і влаштовували стриптиз на засіданні британського парламенту.

Фото: EPA

Активісти висувають три основні вимоги: оприлюднити правду про зміни клімату, знизити до 2025 року вуглецеві викиди в атмосферу до нуля, а також створити громадську раду для нагляду за ходом екологічних реформ.

Група закликає уряди різних країн до ефективних дій проти зміни клімату.

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Як поліція витісняла екоактивістів?

Напередодні ввечері поліція почала витісняти протестувальників з Трафальгарській площі. Деякі активісти приклеїли до себе землі, відмовляючись йти.

За словами представника міської поліції Лоуренса Тейлора, заборона на акції протесту був введений із-за порушення активістами закону про громадський порядок. За його словами, протести в Лондоні призвели до ряду незручностей для людей і підприємств, і поліція була змушена виробити більше 90 арештів.

Він додав, що поліцейська операція триває, і правоохоронці продовжать приймати заходи проти незаконних акцій протесту.

У Лондоні більше немає місця мирного протесту?

Депутат Європарламенту Еллі Чоунс повідомила, що її затримали, коли вона постала у знак солідарності поруч із протестувальниками. На відео, опублікованому нею в Twitter, вона говорить, що заборона на проведення акцій протесту не має під собою ніяких підстав.

А ще Еллі Чоунс додала: «Правила змінилися. У Лондоні більше немає місця мирного демократичного протесту. Це нестерпно».

За матеріалами ВВС

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