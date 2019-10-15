Поліція Лондона заборонила кліматичні протести

Вчора экоактивисты руху Extinction Rebellion («Повстання вимираючих») покинули Трафальгарську площу в Лондоні після того, як поліція оголосила про заборону на кліматичні акції. А сьогодні поновилися протести знову.

До речі, у відповідь на вчорашні загрози поліції представники «Повстання вимираючих» сказали, що вони повернуться, і що повстання триває.

Цього разу демонстранти облюбували зону біля міністерства транспорту. Співзасновник Extinction Rebellion Гейл Брэдбрук була заарештована після того, як здіймається на козирок над входом в будівлю відомства.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

За час акції протесту, яка почалася в Лондоні 7 жовтня, було заарештовано понад 1400 осіб. 76 пред’явлені звинувачення в скоєнні злочинів.

Чого хоче «Повстання вимираючих»?

З моменту свого заснування в минулому році група брала участь в різних акціях. Її учасники блокували мости, виливали відра штучної крові на бруківку перед резиденцією британського прем’єр-міністра, пікетували будівлю ВПС і влаштовували стриптиз на засіданні британського парламенту.

Активісти висувають три основні вимоги: оприлюднити правду про зміни клімату, знизити до 2025 року вуглецеві викиди в атмосферу до нуля, а також створити громадську раду для нагляду за ходом екологічних реформ.

Група закликає уряди різних країн до ефективних дій проти зміни клімату.

Як поліція витісняла екоактивістів?

Напередодні ввечері поліція почала витісняти протестувальників з Трафальгарській площі. Деякі активісти приклеїли до себе землі, відмовляючись йти.

За словами представника міської поліції Лоуренса Тейлора, заборона на акції протесту був введений із-за порушення активістами закону про громадський порядок. За його словами, протести в Лондоні призвели до ряду незручностей для людей і підприємств, і поліція була змушена виробити більше 90 арештів.

Він додав, що поліцейська операція триває, і правоохоронці продовжать приймати заходи проти незаконних акцій протесту.

У Лондоні більше немає місця мирного протесту?

Депутат Європарламенту Еллі Чоунс повідомила, що її затримали, коли вона постала у знак солідарності поруч із протестувальниками. На відео, опублікованому нею в Twitter, вона говорить, що заборона на проведення акцій протесту не має під собою ніяких підстав.

А ще Еллі Чоунс додала: «Правила змінилися. У Лондоні більше немає місця мирного демократичного протесту. Це нестерпно».

За матеріалами ВВС

Читайте також:

По всьому світу почалися кліматичні протести

Моя хата не з краю: українці взяли участь у міжнародному кліматичному страйку

Щотижня трапляється одна катастрофа, пов’язана зі зміною клімату — ООН