«Мені зручніше російською»: на російському КВК Зеленського показали іншому РФ

Днями на російському телебаченні показали цікаву пародію на президента України Володимира Зеленського.

Її представила збірна КВН «Татнафти»

Відзначається, що в рамках пародії гумористи вирішили показати, як виглядає справжній «КВН-щик з лідерськими якостями».

Комік, який вийшов в образі Зеленського, не сильно був схожий на нього зовні, для чого ззаду показали фотографію українця, але пародист зміг ідеально повторити фірмову «хрипоту».

Спочатку він подякував зал на українському, після чого заявив: «Чи вам зручніше, якщо я буду говорити російською? Просто мені зручніше».

Пародист досить позитивно підколов Михайла Галустяна.

«Я грав у серіалі президента і став президентом. А ти грав охоронця, бомжа, панду… Чесно кажучи, я так і не зрозумів, яка в тебе мрія», — пожартував він.

Також він зауважив, що проявив себе у відношенні Росії саме таким чином, що після розмови з ним збираються оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Подякував білоруські авіалінії як організацію, яка об’єднує Росію і Україну, і висловив надію, то країни відновлять дружбу, і КВН-щики обох держав знову будуть на одній сцені.

Дивіться, як це було, на відео: