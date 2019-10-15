За що борються прихильники СРСР?

Друзі, а от є дуже цікаве питання. Я регулярно читаю і часто відповідаю на коментарі у своєму блозі — частина з них залишають шанувальники СРСР, які ніяк не хочуть змиритися з тим, що країни більше не існує, і всіляко намагаються “повернути”.

Особисто для мене це дивно і незрозуміло — світ пішов вперед, жити стало краще, совок все тільки гальмував. Якщо порівнювати життя в Східній Європі зараз і 30 років тому різниця просто фундаментальна. Я знаю, про що кажу — так як бував у всіх країнах соцтабору, включаючи Угорщину, Польщу, Чехію, Румунію, Болгарію і Німеччину — сучасна Варшава по інфраструктурі практично не відрізняється від Парижа, а ще 30 років тому це був брудний і обшарпаний совковий місто з бідними перекупками в переходах.

Отже, в сьогоднішньому пості — міркуємо про те, за що борються фанати СРСР. Загалом, обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте. І на телеграм-канал теж підписуйтесь)

02. Для початку давайте пробіжимося і подивимося, як виглядала совкова життя в різних країнах так званого “Соцтабору”. Мої батьки в 1990 році каталися в Польщу і на власні очі бачили залишки всього цього совка, який смертельно набрид полякам за майже півстоліття свого існування. Ось так виглядали совкові польські м’ясні магазини — нічим не відрізняючись від таких у якому-небудь Саратові або Торжку.

03. А ось це польський вино-горілчаний — який теж практично не відрізняється від СРСР-івського. Дядьки в хутряних шапках і засмальцьованих мішкуватих куртках землистих квітів, пластмасові ящики, бруд — совок був скрізь однаковий.

04. Чергу за підгнилими помідорами біля магазину — точно так само, як і в СРСР, більш-менш нормальні продукти торговці продавали прямо біля магазину, пізніше пробиваючи по касі набагато більш низьку вартість і кладучи різницю собі в кишеню. І так, навіть за такими смердючими помідорами шикувалися довгі черги. А ще зверніть увагу на тужливі ряди консервів у вітрині.

05. І ось теж польський совок — якийсь брудний магазин з нескінченною чергою, в якій стоять батьки з дітьми. Мабуть, єдина різниця в тому, що поляки так не душаться у каси, як жителі СРСР, і терпляче відстоюють свою чергу в так сказати більш цивілізованій формі.

06. Йдемо далі. Румунія. У часи совка ця була відстала і голодна країна, в порівнянні з якою навіть магазини сусідній України здавалися достатком — в совкових румунських магазинах в буквальному сенсі слова не було нічого, крім соняшникової олії. Ось такі нескінченні черги з людей у сірому одязі шикувалися скрізь, де хоча б щось “викидали” у продаж:

07. Взагалі кадри совкового Бухареста — що совок відтворює себе в будь-якій частині планети з аптечною точністю — скрізь з’являється бруд, дефіцит, сірість, черги і злість. Ось наприклад якийсь обдристанный радянський ринок у центрі Бухареста. З асортименту — одні кислі яблука, і це в південній-то Румунії! Якби совок потрапив у пустелю — то пісок там відразу ж став дефіцитом.

08. І навіть за цими смердючими яблуками люди шикувалися під похмурим зимовим небом у довжелезні черги. Яблука це вітаміни для дітей і яка-небудь шарлотка ввечері для чоловіка — совкові навички життя в злиденному і непривітному місті привчали не випускати таких можливостей.

09. Треба ще сказати, що совок у Румунії був мабуть самим відмороженим з усіх країн Східного блоку — диктатор Чаушеску постійно звозив народ на з’їзди в честь власної підтримки, змушував вішати свої портрети в кожному кабінеті, а з незгодними розправлялася таємна поліція Секурітате — яка просто викрадала незгодних з Чаушеску, і більше їх ніхто не бачив.

10. Кадри румунської школи часів совка — піонери, портрет вождя і все таке. Під кінець совка Чаушеску так дістав румунів, що вони влаштували збройне повстання і буквально розірвали тирана і його дружину Олену — властолюбивую і дурну бабу, яка фактично правила країною.

11. Йдемо далі. Болгарія. Цю сонячну південну країну, де росте будь-яка палиця — варто її тільки увіткнути в землю — совкам вдалося перетворити в досить похмуре і злиденне місце, звідки населення намагалося втекти. Радянська Болгарія часів Тодора Живкова — це брудна, бідна і безперспективна країна, зі столицею Софією, знівеченої депресивними панельними районами.

12. Ні, на фото нижче не Мурманськ, а Софія часів совка — старий переповнений транспорт, набитий побитими життям людьми, на задньому плані — високий сірий паркан, статуя Леніна і радянський мент в мундирі.

13. Магазини в совковою Болгарії виглядали так само, як і у вас вдома — нескінченні ряди одноманітного батона, які потрібно було чіпати прив’язаною на мотузочці взуттєвої ложкою, щоб зрозуміти, чи можна вже забивати батоном цвяхи чи ще почекати. Перевантажувалися ці лотки з машинних лотків в магазинні завжди так, що кілька батонів падало на підлогу, після чого їх піднімали і клали назад.

14. А ось так виглядали болгарські совкові супермаркети у вісімдесяті роки — як бачите, вони теж мало відрізнялися від СРСР-івських в плані асортименту. Все ті ж оцтові консерви і нескінченні ряди з маслом.

Я міг би продовжувати ще довго — розповісти вам, наприклад, про НДР — злиденну і безправну країну, де працювала таємна поліція Штазі, що доводила дисидентів до божевілля, а також переслідувала панків і будь-які молодіжні рухи. Можна також згадати Чехословаччину та Угорщину — жителі цих країн піднімали повстання за свободу і проти радянської тиранії — всі повстання жорстко придушувалися радянськими танками.

Ніхто з радянських диктаторів у Східній Європі не хотів йти по-доброму — Східну Німеччину об’єднали тоді, коли СРСР упав, і люди змогли зруйнувати Берлінську стіну, якою совки відгородилися від решти світу. Тодора Живкова у Болгарії змістили відносно мирно — але він до останнього все роздавав поради, який саме совок повинен бути в країні. Ну а Чаушеску румунам довелося скидати з допомогою збройного повстання — настільки він всіх дістав. До речі, незважаючи на те, що провладні ЗМІ розповідали казки про “всенародної підтримки кондукэтора Ніколає Чаушеску в 98%” — ніхто за нього особливо не заступився, за винятком пари десятків спецслужбістів, особисто замішаних у злочинах проти народу.

Зараз всі вищеперелічені країни — досить розвинені і спокійні країни Європи, зі стабільно зростаючим ВВП і покращенням життям. Я особисто бачив, як все це виглядає там — до них нам ще дуже і дуже далеко. У минулому році Польща перейшла з країн розвинені (стала країною Першого світу), а на днях Трамп зробив безвиз в США для поляків.

І ось у мене питання — за що боряться всі любителі совка і СРСР? Навіщо вони захищають совок, убогість і убогість? Без совка жити набагато краще.

Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, цікаво.