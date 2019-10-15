Американці спробують обрушити російський нафтогазовий сектор по іранському сценарієм

Сполучені Штати можуть ввести «іранські» санкції щодо нафтогазового сектора Росії. Про те, що така ймовірність існує, йдеться в доповіді «Стан справ у світі», підготовленому експертами Дипломатичної академії МЗС РФ.

У ньому, зокрема, вказується, що перегляд Вашингтоном в односторонньому порядку політичних пріоритетів і домовленостей, а також посилення тиску на Тегеран і європейських партнерів, «змушує задуматися про можливі наслідки застосування жорсткого антиіранського санкційного варіанти до Росії».

Автори доповіді вважають, що це може вплинути в першу чергу на російський нафтогазовий сектор.

Відзначається також, що США продовжать посилювати свої санкції, використовуючи їх як важіль політичного тиску і керуючи, таким чином, конфліктами. У зв’язку з чим, експерти рекомендують російським дипломатам проводити на міжнародних майданчиках — в ООН, G20 і СОТ — політику засудження використання економічних обмежень як прихованої форми протекціонізму.

Власне, американські санкції проти Ірану, в тому числі, іранського нафтогазового сектора, мають вже сорокарічну історію. І ведуть звіт з указу президента Джиммі Картера від 1979 року, яким була припинена закупівля іранської нафти, заморожені іранські вклади в банках США і зарубіжних філіях, а також заборонено продаж Ірану запчастин для військового спорядження.

З тих пір антиіранські санкції неодноразово коригувалися — частина заборон була скасована, інша посилена, запроваджувалися нові обмеження.

Навіть «ядерна угода» з Тегераном, укладена в 2015 році країнами «шістки» — США, Францією, Великобританією, Німеччиною, Китаєм і Росією, не стала приводом для скасування обмежувальних заходів проти Ірану з боку Вашингтона. А після того, як президент Дональд Трамп розірвав цю угоду в односторонньому порядку, санкційне тиск на Ісламську Республіку тільки посилилося.

На даний момент об’єктами американських санкцій в Ірані є нафтова галузь (що особливо болісно для країни, де нафта — основне джерело отримання валютних коштів), банківська сфера, суднобудування, морські перевезення, металургія — в цілому ж обмеження поширюються більш ніж на 600 осіб і компаній.

Росію у Вашингтоні, мабуть, теж все ще продовжують вважати «країною бензоколонкою», «чия економіка залежить тільки від нафти і газу», як казав свого часу покійний сенатор Маккейн. А тоді, дійсно, було б логічно вдарити по «самому хворому» — за нашою нафтовій і газовій сектору. Що, загалом-то, вони і роблять, намагаючись будь-якими правдами і неправдами зупинити реалізацію проекту «Північний потік — 2».

Але ось наскільки тут спрацюють іранські шаблони?

— Враховуючи, що зараз відбувається у Вашингтоні, звичайно, виключати нічого не можна, — коментує ситуацію провідний науковий співробітник Інституту суспільних наук РАНХиГС Сергій Беспалов. – Але все-таки мені цей варіант здається малоймовірним. Оскільки для того, щоб вводити санкції, треба очікувати, що вони будуть виконані.

Американці просто не можуть не розуміти того, що у Росії є довгострокові контракти. Цілий ряд країн, у тому числі Європейського союзу дуже сильно залежить від імпорту російських вуглеводнів.

Тому, які б санкції не були введені не тільки в короткостроковій, але, мабуть, і в довгостроковій перспективі, — покупці наших ресурсів, в принципі, не можуть від них відмовитися. Або замінити чимось ще.

Мова йде про німеччину, про інших країнах Євросоюзу, мова йде про китай і т. д.

Які б санкції не загрожували покупцям російської нафти та газу, вони будуть змушені як завгодно псувати відносини з американцями, але відмовитися від російських енергоресурсів для них смертельно. Це просто означає зруйнувати власну економіку.

Я не кажу вже про те, що, природно, Китай, для якого Росія теж останнім часом стала найбільшим постачальником енергетичних ресурсів, із зрозумілих причин (не тільки економічними, але й політичними) не піддасться такому тиску. Хоча від операцій з Іраном в енергетичному секторі Пекін багато в чому відмовляється зараз.

Але, в будь-якому випадку, чи йдеться про Китаї, чи йдеться про країни Європейського союзу, вони не можуть обходитися без російських енергоресурсів. Тому твердження про можливість подібного роду санкцій, мені здаються просто голослівними.

Ще раз повторюю: навіть, враховуючи той безлад, який зараз панує у Вашингтоні, антиросійську істерію, і те, що республіканці і демократи в якихось ситуаціях просто змагаються в частині нових антиросійських ініціатив, вводити санкції, у яких немає ні найменших шансів бути реалізованими, було б досить дивно.

«СП»: — Але вони ж намагаються санкционно тиснути на учасників проекту «Північний потік-2», хоча розуміють, напевно, що вже навряд чи цим його зупинять…

— Американці, з одного боку, зацікавлені в тому, щоб в перспективі наростити власні поставки — насамперед газу, а, може бути, і нафти в країни Євросоюзу. З іншого боку, щоб завдати шкоду Росії і не допустити збільшення масштабів російського експорту енергоресурсів в європейські країни.

Адже тут мова йде про будівництво нових трубопроводів. І, насамперед, газопроводу «Північний потік-2». Хоча свого часу робилися спроби зірвати і «Турецький потік», і т. д.

Про те, щоб вводити санкції щодо вже чинних нафтогазопроводів, мови не йшло. І, думаю, з тих причин, про які я сказав, і вже не може йти.

Так, Польща та деякі інші країни Центральної та Східної Європи почасти переорієнтуються на закупівлі американських енергетичних ресурсів. Але все це неможливо в масштабах всього ЄС. Неможливо для найбільших європейських економік, насамперед, Німеччини.

«СП»: — Чому?

— По-перше, з технічних причин, враховуючи орієнтацію всієї інфраструктури на російські нафтогазопроводи. Потім, у американців просто немає відповідних обсягів нафти і газу, і навряд чи вони з’являться в перспективі. Не кажучи вже про те, що переорієнтація найбільших економік країн ЄС на відносно дорогі американські нафту і газ означатиме втрату європейцями своєї глобальної економічної конкурентоспроможності. На це ті ж німці просто не можуть дозволити собі піти.

Але головне, повторюю, що у зримій перспективі це просто технічно неможливо — настільки щільна у нас така взаємозалежність з європейцями і китайцями в цій сфері.

Ніякі американські санкції щодо іранського варіанту — тобто спроби повністю заблокувати нафтогазовий експорт з країни шляхом санкцій не тільки у відношенні постачальника (потенційно, Росії), але і щодо покупців — країн ЄС та Китаю, — не мають жодних шансів бути виконаними. А тому, мабуть, і не будуть введені. Це означало б для американців остаточну власну дискредитацію…

«СП»: — А чи можна говорити про те, що сьогодні наша економіка вже менше залежить від експорту вуглеводнів, ніж раніше?

— Безумовно, якісь досягнення є в частині розвитку нафтогазового експорту. Але, звичайно, в довгостроковій перспективі наша економіка, як і раніше дуже сильно залежна від вуглеводнів.

Якщо уявити собі, що експорт енергоресурсів Росії заблоковано, то кілька років ми протрималися б, припустимо, за рахунок значних ресурсів, накопичених нашою державою. Але навіть в перспективі трьох-чотирьох-п’яти років це стало б колосальним ударом. Тому що, за великим рахунком, переорієнтувати нашу економіку, змінити структуру нашого експорту все ж не вдалося поки що. Ті зрушення, які досягнуті, вони зовсім незначні, на мій погляд, і несировинний експорт залишається все ще досить скромним.