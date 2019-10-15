У Мінську за запитом США затримали співробітницю «фабрики тролів» Євгена Пригожина

У Мінську затримана громадянка Росії Богачова Анна, яка у США проходить по справі про втручання Росії в американські вибори. Про це, посилаючись на джерело, пише РИА «Новости».

За словами співрозмовника агентства, затримання було проведено за запитом США. Богачеву затримали два дні тому в одному з готелів. «З нею були чоловік і маленька дитина — їхали відпочивати», — говорить джерело. Він також додав, що Богачева зв’язалася з консульством Росії в республіці.

Американські спецслужби і спецпрокурор Роберт Мюллер кілька років розслідували справу про втручання Москви у вибори президента США в 2016 році. У лютому бізнесменові Євгену Пригожина (відомому в російських ЗМІ як «кухар Путіна») і ще 12 росіянам були пред’явлені звинувачення щодо втручання у вибори. У число цих росіян увійшла і Богачева.

Мін’юст США стверджував, що всі учасники були пов’язані з компанією Трампа, але не повідомлялося про те, чиї інтереси вони представляють, як і те, що вони є росіянами. Також обвинувачені використовували фальшиві імена в соціальних мережах, щоб влаштувати політичні дискусії з метою принизити роль Хілларі Клінтон і допомогти обранню президентом США Дональда Трампа».

Разом з фізичними особами звинувачення були пред’явлені трьом структур Пригожина — Сoncord Managment, Concord Caterin і «Агентству інтернет-досліджень» (останнє в ЗМІ часто називають «фабрикою тролів»).

Учасників списку звинувачують у тому, що вони крали акаунти американців в соцмережах і періодично приїжджали в США, щоб розмістити там технічне обладнання для шифрування джерела публікацій. Також учасники «організації», за версією Мін’юсту, створювали тематичні групи в соцмережах, де обговорювали питання імміграції, захисту темношкірого населення та релігії.