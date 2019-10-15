У Росії вперше призначено покарання за резонансної статті про фейкових новин

Під удар потрапила програма Андрія Караулова

Вперше в Росії суд призначив штрафи за резонансної статті про фейкових новинах, з’явилася в КоАП РФ навесні цього року. Як повідомляє ТАСС, штраф у розмірі 200 тис. рублів призначений мережевому виданню «Видавничий дім „Момент істини“», а його головний редактор Євген Гнеушев оштрафований на 60 тис. рублів.

Предметом судового розгляду стали виявлені Роскомнаглядом в серпні на YouTube відеоролики мережевого видання («Терміново! У Росії готує революцію Майдан» і ще кілька роликів — прим. ТАСС) і гіперпосилання на сайті видання на ці ролики. Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура внесла вимоги про обмеження доступу до сайтів, де були розміщені ролики.

Представники Роскомнадзора в ході судового засідання пояснили, що адміністративний матеріал був складений у відношенні юридичної і посадової осіб у вересні. «По суті правопорушення можу сказати, що надійшло вимогу Генеральної прокуратури на зазначені відеоматеріали», — пояснив представник Роскомнадзора, що склав протокол. За його словами, представник юридичної особи з правопорушенням погодився. Головний редактор мережевого видання і представник ІД до суду не з’явилися.

18 березня президент Росії підписав закон, що передбачає блокування недостовірних і спотворюють факти (фейкових) новин. Він доповнює перелік інформації, доступ до якої може бути обмежений на вимогу Генерального прокурора РФ або його заступників. Законом були введені штрафи за поширення фейкових новин. Частина 9 статті 13.15. КоАП РФ передбачає покарання у вигляді адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 30 тис. до 100 тис. рублів з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення або без такої; на посадових осіб — від 60 тис. до 200 тис. рублів; на юридичних осіб — від 200 тис. до 500 тис. рублів.

Одним із приводів для внесення таких змін в законодавство стали дії українського пранкера, відомого як Євген Вольнов, який під час пожежі в кемеровській «Зимової вишні» поширював неправдиву інформацію про кількість жертв, що ледь не призвело до масових заворушень.