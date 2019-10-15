Радник Оржеля, якого готують в заступники міністра, «почистив» свою декларацію

Станіслав Ковалевський, якого міністр енергетики Олексій Оржель 1 жовтня представив як майбутнього профільного заступника, «почистив» свою декларацію. Про це редакція 368.media дізналася з виправленою декларації кандидата на посаду на сайті НАЗК.

У декларації, поданій на початку жовтня поточного року Ковалевський вказав, що в грудні 2018 року зареєстрував права власності на будинок в Донецьку площею 115 кв. м і квартиру площею 65 кв. м. В виправленої декларації радник міністра змінив дати набуття прав на березень 2017 року та квітень 2001 року відповідно.

У новому документі Ковалевського з’явилися мотоцикл Harley-Davidson (2012) і автомобіль Toyota Venza, який записаний на дружину Ірину Ковалевську. Сам радник Оржеля їздив на двох машинах.

У поданої раніше декларації чоловік вказав, що володіє 33% акцій двох компаній: «Мета лімітед» і «Балтік Систем».

Однак, 21 вересня Ковалевський вийшов зі складу «Балтік Систем», що займається видобутком кам’яного вугілля.

У виправленої декларації Ковалевський уточнив, що є кінцевим бенефіціарним власником «Мета лімітед». Цікаво, що радник подавав декларацію за минулий рік, відповідно, повинен був вказувати все те, чим володів на той період, а не на даний час.

При цьому радник міністра задекларував 130 тис. доларів готівкою, а дружина зберігає має 100 тис. євро готівкою.

У виправленої декларації кандидат на посаду замміністра додав наручні італійські годинник Panerai Luminor Marina, але не вказав їх вартість. На офіційному сайті подібні годинники коштують не менше 8 тис. доларів.

Нагадаємо, що Ковалевського поки не призначили заступником Оржеля по вугільній промисловості, оскільки вважається, що він пов’язаний з олігархом Ігорем Коломойським.