«Розділяти не можна!» У Зеленського зробили важливу заяву про Крим і Донбас

Питання повернення Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей не можна розділяти.

Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час круглого столу в Києві 15 жовтня, передає УНІАН.

«Ми не повинні, ми не можемо, у нас немає права забувати, що Крим і Донбас – це дві сторони однієї проблеми, яка привнесена ззовні, і, якщо ми будемо концентруватися тільки на чомусь одному, а про інше забувати і говорити «потім дійдуть руки», ми навряд чи зможемо досягти якогось результату», – заявив він.

За словами Кориневича, питання реінтеграції та деокупації ОРДЛО і Криму є нероздільними.

«Коли говоримо про реінтеграції та деокупації, говоримо про двох складових території України, які зараз є, на жаль, тимчасово окупованими. Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми сподіваємося, що держава зможе напрацювати відповідні механізми з реінтеграції та деокупації наших територій», – підкреслив він.