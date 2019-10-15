На Буковині у судді виявили прослушку

У Чернівецькій області голова Сокирянського районного суду Побережна Олена виявила у своєму службовому кабінеті предмети, схожі на технічні засоби негласного отримання інформації.

Як повідомила сьогодні УНІАН виконуючий обов’язки головного спеціаліста прес-служби Сокирянського районного суду Руслана Паращук, інцидент стався 9 жовтня.

«Це сталося в минулу середу приблизно о 15.50, коли відключилося електропостачання у частині нашого міста, в тому числі і в приміщенні районного суду. Побережна почула якийсь стукіт біля стіни. Вона покликала керівника апарату та головного спеціаліста. Коли відкрили панель стіни, виявили предмети, які були схожі на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Голова суду, звичайно, повідомила про це в поліцію», – повідомила Паращук.

За словами прес-секретаря суду, правоохоронці провели огляд місця події, в ході якого виявлені спецзасоби були видалені.

За даним фактом слідчим відділом управління Служби безпеки України в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато досудове розслідування.

«Крім цього, згідно ч. 4 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова Сокирянського районного суду повідомила про втручання в діяльність судді Вища рада правосуддя і Генеральну прокуратуру для вжиття відповідних заходів реагування», – додала Паращук.

Прес-секретар суду повідомила також, що поки Побережна не висловлювала ніяких міркувань щодо того, хто міг проводити стеження за нею.

«З нею про це не говорили, тому не можу нічого сказати», – відповіла Руслана Паращук.

У прес-службі районного суду додали, що Побережна поки залишається єдиною суддею в районі, здійснюють правосуддя, оскільки у двох інших суддів завершилися повноваження.

«Побережна зараз працює єдина на весь Сокирянський район та місто Новодністровськ. Так, вона працює в дуже посиленому режимі», – розповіла Паращук