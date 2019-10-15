У ПЦУ поставили на місце Росію з-за спекуляцій

Росія намагається інформаційно пом’якшити наслідки для себе рішення, прийнятого Собором ієрархів Церкви Греції про визнання ПЦУ.

Таку думку висловив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) в Facebook, нагадавши, як після вручення Томосу ще кілька тижнів у пресі гуляли твердження, що він – «несправжній».

«Зараз почалися спекуляції навколо того, що процедурно на Соборі не відбувалося голосування, а, отже, нібито «рішення не було прийнято», – написав він.

«По-перше, саме такий порядок був обраний свідомо. Оскільки у висновках синодальних комітетів, на які спирається в подальшому Постійний Синод і Собор ієрархів, зазначено, що право всеправославного проголошення автокефалії є правом Вселенського Патріарха. Тому проведення голосування з цього приводу в іншої Помісної Церкви поставило б під сумнів таке право, а отже – всі автокефалії, проголошені Вселенським Патріархатом, включаючи автокефалію Церкви Греції», – пояснив Зоря

По-друге, за його словами, Собор спеціально вибрав комітет на чолі з митрополитом для публічного представлення позиції.

«Зроблені ним після Собору заяви про визнання автокефалії Української Церкви – не просто думка окремого ієрарха (як думки тих, хто не хотів підтримати соборне рішення і на чиї заяви зараз намагається у своїй пропаганді спиратися московська сторона). Митрополитом Ієрофея була оголошена офіційна позиція Собору, а отже – позиція Церкви Греції», – додав архієпископ.

Він підкреслив, що за тиждень і цей московський інформаційний зміг розсіється.

«Але доводиться пояснювати, здавалося б, очевидні речі – щоб якомога менше людей від нього вчаділи», – підсумував Зоря.