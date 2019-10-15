В КСУ пройшло засідання по розгляду заяви Шевчука про поновлення на посаді

Сьогодні Конституційний суд України розглянув питання щодо заяви Станіслава Шевчука про поновлення на посаді судді та голови Конституційного Суду України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служба КСУ.

«Сьогодні, 15 жовтня 2019 року відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому розглянуто питання щодо заяви Станіслава Шевчука про поновлення на посаді судді та голови Конституційного Суду України», — йдеться в повідомленні.

Так, 15 жовтня о 9:15 Шевчук подав заяву в Конституційний Суд України про поновлення на посаді судді та голови Конституційного Суду України, додавши завірену копію скороченого Рішення суду від 11 жовтня 2019 року зі вступної та резолютивної частин.

Крім того, за результатами розгляду цього питання в спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України оголошено перерву.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд відновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного Суду України.

Як раніше повідомлялося, Станіслав Шевчук у своєму позові, який він подав в Окружний адміністративний суд міста Києва, просив суд визнати протиправними дії Конституційного Суду України щодо незаконного звільнення з посади судді КСУ.

Також позивач просить визнати протиправною та скасувати Постанову Конституційного суду України, що було прийнято 14 травня про його звільнення з відповідної посади судді.