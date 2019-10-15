Українців попередили про страшні магнітних бурях: як вберегтися

Магнітні бурі скоро накриють планету потужним ударом. Пік геомагнітних коливань варто очікувати в період з 24 по 25 жовтня. Але і 26 жовтня Сонце все ще буде зберігати свою активність, передає РБК.

Варто відзначити, що після сплеску в кінці жовтня магнітосфера Землі заспокоїться і магнітних бур не буде аж до початку другої декади листопада.

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Про активність Сонця в цей період свідчать дані рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Експерти попереджають, що особливо сильно вплив геомагнітної бурі відчують люди з хронічними захворюваннями серцево-судинними недугами, а також з гіпертонією. Їм слід тримати під рукою препарати, призначені лікарем.

Але і у здорових людей в ці дні можуть змінюватися самопочуття і настрій. Фахівці радять у цей період дотримуватися здорового способу життя.

У дні магнітних бур можуть виникати сильні головні болі, апатія, слабкість, сонливість або, навпаки, безсоння, запаморочення.

Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, помірна фізична активність, правильне харчування, перебування на свіжому повітрі і позитивні емоції.