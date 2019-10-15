Армія України звільнить Донбас? Зеленський поставив Росії і Заходу жорсткий ультиматум

Президент Володимир Зеленський готовий вивести Україну з Мінського процесу і піти на ряд рішучих кроків у питанні реінтеграції окупованого Донбасу.

Раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Київ в якості альтернативи «формулі Штайнмайера» може піти на істотну мобілізацію армії і вийти з мирного процесу врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

«Тоді ми забираємо третину нашого бюджету, з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу», — зазначив дипломат.

Як стверджують автори Telegram-каналу «Резидент», таку заяву міністр закордонних справ зробив не для українців, а для Заходу і РФ. У разі якщо запропонована командою президента «формула Зеленського» не знайде підтримки в Парижі та Берліні, «залишається тільки радикальний шлях».

Фактично Київ поставив ультиматум Німеччини, Франції та Росії.

«Україна піднімає ставки і готова ставити ультиматуми, а не тільки виконувати зобов’язання. Цікаво буде спостерігати реакцію Росії», — запевняє джерело.

Автори Telegram-каналу «Легітимний» підтверджують цю інформацію, зауваживши, що Пристайко виступає в якості так званого «рупора Зеленського», озвучуючи позицію, яку офіційно не може назвати президент.

Крім того, за даними каналу, ці ідеї можуть бути використані для організації акцій за мир.