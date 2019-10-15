В Україні вчений ступінь отримав Хуй

Громадянин В’єтнаму Ву Нгок Хуй успішно захистив дисертаційне дослідження і став кандидатом технічних наук.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на Telegram-канал «Телебачення Торонто».

Ву Нгок Хуй, який у минулому році у судовому порядку зміг довести, що його прізвище не Хіу, а саме Хуй, захистився в Одеському національному політехнічному університеті.

Тема дисертації здобувача – «Моделі і методи динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому-передачі».

Захист пройшов успішно. Відтепер Хуй став кандидатом технічних наук.

Зазначимо, у ВНЗ Хуй був зарахований з ім’ям VU NGOC HUY, тоді як у документі, завдяки якому він в’їхав в Україну, значилося Ву Нгок Хиу. Так його і записали в університеті. Втім, у посвідці на проживання на українському його записали вже як Ву Нгок Хуй. З-за такої плутанини Хуй не міг захистити дисертацію і звернувся в київський районний суд Одеси з метою врегулювання питання. Суд ухвалив рішення, згідно з яким українською мовою його прізвище звучить як Хуй, а не Хиу.