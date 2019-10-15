Від бюджетних до дорогих: популярні смартфони Xiaomi

Асортимент Xiaomi часто критикують за те, що він збиває з пантелику. Тому, в цьому році компанія прийняла рішення відділити свій бюджетний бренд Redmi. У січні компанія анонсувала свій перший пристрій Redmi Note 7 з приголомшливою 48-мегапіксельною камерою і акумулятором ємністю 4000 маг. З тих пір, вона анонсувала Redmi Note 7 Pro і Redmi 7 і тепер працює над створенням серії Redmi 8. У 2019 смартфони Xiaomi стали одними з найбільш продаваних пристроїв.

Між тим, компанія не планує зупинятися на досягнутому і вже у вересні Xiaomi представила перший телефон з 108-мегапіксельною камерою Mi Mix Alpha. Хоча основна особливість, яка буде виблискувати у всіх заголовках — це подвійний складаний гнучкий дисплей, який згинається і розгинається, створюючи екран, що займає 180,6% корпусу. Це концептуальний телефон для дрібносерійного виробництва, але з Mi 9 Pro, який також анонсовано, буде простіше. Саме з нього ми й почнемо знайомство з самим неоднозначним брендом Xiaomi, і його популярними смартфонами з різних цінових категорій.

Xiaomi Mi 9

Якщо ви запитаєте, за які такі заслуги, ця модель потрапила в список флагманів, то однозначної відповіді не отримаєте, оскільки кожен елемент конструкції або витвір мистецтва або ж інноваційна технологія, як наприклад Qualcomm Snapdragon 855. Бренд стежить за тенденціями, тому його новинка отримала потрійну систему об’єктивів на місці основної камери.Є два слоти для Nano-SIM з поперемінною роботою. На сьогоднішній день Xiaomi Mi 9 — це один з кращих в світі об’єктивів.

Xiaomi Mi Mix 2S

Ця модель смартфона 2019 року зайняла друге місце в списку, так як її ціна знаходиться саме посередині. Здвоєний модуль камери, підтримка бездротової зарядки від док. станції, великий яскравий дисплей і висока продуктивність, роблять цей смартфон одним з найбільш конкурентоспроможним серед моделей 2019 року. При створенні Xiaomi Mi Mix 2S акцент був зроблений на продуктивність і дизайн. Завдяки керамічному дзеркального корпусу і дисплея 18:9 він виглядає і відчувається в руці просто неймовірно.

З повним набором додатків від Google, цю модель Xiaomi легко можна рекомендувати, хоча деяким він все ж може здатися неідеальним з-за селфи камери і відсутнього гнізда для навушників.

Термін служби батареї також міг би бути краще, крім того хотілося б, щоб компанія нарешті зробила крок вперед щодо Quad-HD дисплея і гідроізоляції, але це вже дрібниці.

Xiaomi Mi A3

Це найпопулярніша з доступних моделей бренду, випущених в 2019 році. ОС Android One приваблива своїми своєчасними оновленнями системи і безпеки, а також менше роздутим інтерфейсом. У Mi A3 від Xiaomi є декілька хитрощів, що допомагають привернути клієнта на цьому все більш і більш переповненому ринку. До їх числа також відносяться сучасні камери, великий безрамковий дисплей, батарея на 4030 мАч, сканер особи і відбитків пальців і, звичайно ж, просто смішна для цього всього ціна. Продуктивність також придатна для повсякденного використання, а дизайн набагато привабливіше, ніж можна було б очікувати за такі гроші.

Підводячи підсумки, слід сказати, що смартфони Xiaomi — це велика різноманітність в першу чергу серед цін. Більшість пристрій мають схожу начинку, незмінно високу якість і стильний дизайн. Загалом, за покупцем залишилося діло мале — вибрати свою модель смартфона з найкращим поєднанням ціни і якості.