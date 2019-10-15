У МВФ відзначили поліпшення в прогноз по ВВП України

Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений звіт про світової економіки World Economic Outlook. Згідно з даними звіту МВФ, прогноз щодо валового внутрішнього продукту України на 2019 рік зріс до 3% і не змінився на 2020 рік, передає УНН.

Так, згідно з даними звіту, МВФ прогнозує зростання ВВП в Україні в 2019 році на рівні 3,0% — в попередньому звіті він становив 2,7%.

Прогноз зростання ВВП України на 2020 рік не змінився і становить зростання на рівні 3%.

У новому звіті валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 3,3%.

МВФ також оприлюднив для України прогноз і інших економічних показників.

Так, наприклад, згідно зі звітом, індекс споживчих цін, який в 2018 році в країні склав 10,9, повинен знизиться до 8,7 і 5,9 2019 і 2020 роках відповідно.

Баланс поточних рахунків в Україні, згідно з прогнозом, буде залишатися негативним на рівні 2,8% в 2019 році, — 3,5% у 2020 році і -3,3 в 2024 році.

Нагадаємо, на цьому тижні група міністрів їде в США на черговий раунд переговорів з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці з Україною.

Як повідомлялося, раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в найближчі 5 років роботи уряду економіка України має зрости щонайменше на 40%.

За його словами, для цього в перший рік роботи уряд має продемонструвати зростання економіки країни не менш ніж на 5%, а всі інші роки не менш ніж на 7%.