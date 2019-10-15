Нова влада планує запровадити в Україні подвійне громадянство

МЗС України займається розробкою законопроекту про надання подвійного громадянства. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомив віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

«У нас в уряді є кілька підходів до того, як повинна бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до цілісної концепції, але для мене зараз найважливіше, що всі дозріли для того, щоб працювати над цим питанням. Ми починали з того, що це питання сприймався як щось космічне і нереалізоване. А зараз ми вже обговорюємо конкретний законопроект», — підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що юридичний статус закордонного українця не наповнений достатнім вмістом, а ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв’язок з Україною.

«Так склалося, що мільйони людей виїхали. І ми повинні зберегти їх зв’язок з Україною. І паспорт, громадянство — одна з таких сполучних ланок. Я радий, що є еволюція в цьому питанні. І сподіваюся, що воно буде підтримане суспільством, тому що заборона на подвійне громадянство був створений в одному контексті, а зараз контекст зовсім інший», — сказав дипломат.

Нагадаємо, під час прес-марафону президент Володимир Зеленський заявив, що етнічним українцям планують надавати часткове громадянство.

Раніше екс-глава МЗС Павло Клімкін заявив, що в Україні назріла необхідність дискусії щодо питання подвійного громадянства. При цьому він підкреслив, що при можливої легалізації подвійного громадянства слід виключити такий варіант для російського паспорта.