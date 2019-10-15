Аудитори виявили на КП “Солом’янка-Сервіс” фінансові порушення на понад півмільйона гривень

Столичні аудитори провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства “Солом’янка-Сервіс”. За результатами перевірки були виявлені фінансові порушення на суму понад 512 тисяч гривень.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Північного офісу Госаудитслужбы.

Повідомляється, що фахівці апарату Північного офісу Госаудитслужбы провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності КП “Солом’янка – Сервіс” за період з 1 січня 2016 року по 31 березня 2019 року.

Згідно з повідомленням, за результатами ревізії встановлені фінансові порушення на загальну суму 512,3 тис гривень, у тому числі порушень, що призвели до втрат матеріальних і фінансових ресурсів на суму 482,5 тис грн та інших порушень фінансової дисципліни на суму 29,8 тис гривень

Як повідомляється, ревізією було встановлено завищення витрат по оплаті праці з-за недотримання вимог законодавства, що призвело до втрат на загальну суму 80,96 тис гривень.

Також ревізією встановлено завищення витрат шляхом завищення обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвело до втрат на загальну суму 314 тис гривень.

Крім того, непроведення комунальним підприємством претензійно-позовної роботи та невжиття вичерпних заходів по стягненню дебіторської заборгованості за надані послуги призвело до втрати 87,54 тис гривень.

Також повідомляється, що ревізією встановлено завищення в обліку основних засобів на загальну суму 23,48 тис гривень і відображення в обліку кредиторської заборгованості в розмірах більших за фактичну на загальну суму 6,3 тис гривень.

Відзначається, що в КП “Солом’янка-Сервіс” було направлено вимогу про повне усунення порушень виявлених ревізією, а матеріали ревізії направлено до Солом’янського УП ГУ Нацполиции.

Раніше KV повідомляла, що довгограюча реконструкція будівлі школи №22 на просп. Відрадному, 36-У триватиме щонайменше ще рік. Відповідні роботи за результатом тендеру КП “Солом’янка-Сервіс” за 168 млн гривень замовило у ТОВ “Будівельна компанія “Білд Дрім”. Два роки тому комунальне підприємство замовляло у ТОВ “Альфа стар телеком” аналогічні роботи, і виконати їх повинні були до кінця минулого року. Тоді роботи оцінили в 115 млн гривень, але через перерозподілу фінансування виконані вони були лише на 20 млн гривень. Втім, в КМДА на реконструкцію школи планують витратити майже 300 млн гривень, тому ймовірно, нинішній тендер – далеко не останній.