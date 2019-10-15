Глава Приватбанку поскаржився на посилення тиску після зміни влади

Голова правління Приватбанку Петро Крумханзл вважає, що з часу зміни влади в Україні тиск на банк почав посилюватися.

За словами Крумханзла, з травня поточного року топ-менеджери Приватбанку почали отримувати повістки на допити, часто за формальним і «дуже креативним» підстав, а сам глава банку ходив на допити приблизно десять разів.

«Я не хочу спекулювати. Але якщо подивитися на факти, то в той період, коли змінювалася влада в країні, збільшився тиск на банк», — сказав він.

У липні, в той день, коли відбувалося слухання в Апеляційному суді в Лондоні, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримало рішення суду про примусову виїмку документів, пов’язаних з судовими процесами банку проти колишніх власників як в Україні, так і за кордоном, додав Крумханзл.

«Для нас було очевидно, що це дуже штучний привід, адже було реанімовано кримінальну справу дворічної давнини, а в рішенні суду стверджувалося, що банк збирається знищити всі документи. Ми передали документи слідчим і звернулися з листом до керівництва НАБУ, попросивши забезпечити конфіденційність документів, т. к. їх витік може нашкодити захист інтересів банку в судах. Через місяць ми отримали відповідь, дуже короткий і без гарантій конфіденційності», — говорить він.

Потім у вересні в три офісу банку «відвідали» озброєні автоматами підрозділи поліції, щоб вилучити за рішенням суду контракти з рекрутинговими компаніями та іншими консультантами.

«Але це, на нашу думку, був лише привід. Поліція зажадала весь масив документів за кілька років після націоналізації по нашій діяльності в судах, доступи до серверів і систем банку, до всієї корпоративної пошти», — пояснює глава Привату.

«І, звичайно, останнє з того, що відбувається, це тритижнева демонстрація перед нашою штаб-квартирою, як у Дніпрі, так і в Києві. Кілька сотень «співробітників» Нікопольського заводу феросплавів, як я розумію, стверджують, що банк повинен їм гроші. У банку немає юридичних відносин, немає жодних зобов’язань перед цією компанією. У нас є інформація, що пікет триватиме до середини грудня. Сподіваюся, що організатори забезпечать пікетувальників гарячою їжею і можливістю зігрітися», — уклав Крумханзл.

Раніше голова правління Приватбанку розповів, чого в судах домагається Коломойський. В судах екс-власники Приватбанку оскаржують технічні аспекти націоналізації, повідомив Петро Крумханзл.