У Кабміні поділилися планами щодо інтеграції України в ЄС

Наступним кроком після введення безвізового режиму між Україною і Євросоюзом буде інтегроване управління кордонами з ЄС. Про це у вівторок, 15 жовтня, розповів віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Минулого тижня я провів міжвідомчу нараду з інтегрованого управління кордоном…станом на зараз це звучить занадто складно і трохи абстрактно, але по суті інтегроване управління кордонами — це наступний крок щодо забезпечення свободи пересування товарів і послуг після безвиза», — сказав Кулеба.

Він пояснив, що «безвиз був першим кроком, коли нам відкрили двері». «А інтегроване управління кордоном дозволить зробити прохід через ці двері максимально комфортним, зручним і безпечним», — зазначив віце-прем’єр.

За його словами, інтегроване управління кордонами передбачає введення найкращих європейських стандартів на кордоні та відкриття додаткових можливостей для пересування.

“Не можу сказати, що це “безвиз-2″, але це наступний крок, який ми повинні зробити після безвиза, щоб виконати одне із завдань, яке поставив уряд — забезпечити свободу пересування”, — додав Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував ввести «медичний безвиз».