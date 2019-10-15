У Греції круїзний лайнер віртуозно пройшов вузький канал

На борту лайнера перебувало 929 пасажирів. За своїми розмірами 195-метровий Braemar став найбільшим кораблем в історії, пройшов через Коринфський канал. Щоб уникнути пошкоджень стін каналу і бортів судна, великотоннажні лайнери проходять канал на буксирі, який можна побачити на цьому відео.
«Сьогодні Braemar увійшов в історію як найдовший судно, яке коли-небудь відбувалось через Коринфський канал. Це знаменна подія в нашій 171-річної історії, і ми раді розділити його з нашими гостями», – йдеться в заяві судновласника Фред Олсен.
Експрес-інформація по країні
Греція (Грецька Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Афіни
Найбільші міста: Афіни, Салоніки, Патри, Лариса
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 131 957 км2 (95-я в світі)
Населення – 10,77 млн чол. (75-я в світі)
Офіційна мова – грецька
Релігія – православ’я
ІЛР – 0,865 (29-я в світі)
ВВП – $235,5 млрд (45-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Албанією, Македонією, Болгарією, Туреччиною
Судно належить норвезькій компанії «Fred. Olsen Cruise Lines».
Був проритий коринфський канал через Коринфський перешийок в 1893 році. Він з’єднує Коринфский затока Іонічного моря з Сароническим затокою Егейського моря. Висота стін каналу, через які перекинуті один залізничний і три автомобільних моста, досягає 76 метрів.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Венеції величезний круїзний лайнер врізався в причал: відео.
За матеріалами National Geographic
Читайте також:
Круїзний лайнер проти стихії: вражаюче відео
Круїзний лайнер пошкодив популярний кораловий риф в Індонезії
Венеція сказала «ні» великим круїзним лайнерам