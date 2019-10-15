Гризуть навіть бетон: Кирилівку атакували полчища чорних черв’яків

На популярному азовському курорті Кирилівці третій рік поспіль спостерігається навала кивсяка — однієї з різновидів багатоніжки. Це — шкідник культурних рослин, який впроваджується на приватні подвір’я і в житлові будинки з занедбаних ділянок на узбережжі, передає РИА Мелітополь.

За словами місцевого жителя В’ячеслава Куликівського, така ситуація почалася з тих пір, як власники порожніх земельних ділянок перестали косити бур’янисту траву.

«Вони все літо розмножуються в листі і траві. А їдять навіть бетон, щоб ви розуміли», — стверджує В’ячеслав.

Шкідник ховається від сонця, він активний в похмурі дні. У холодний і вологий сезон багатоніжки пошкоджують коріння рослин і коренеплоди — морква, буряк, редис. Шкоди городу завдає крапчастий кивсяк. Цей вид має світле забарвлення з червоними плямами на сегментах. В залежності від віку буває коричневим або чорним, живе 4-5 років. Його довжина 8-14 мм. Самки відкладають у ґрунт до 70 яєць. Після народження у личинок всього три пари ніг.

Жителі Кирилівки просять керівництво територіальної громади прийняв заходи по відношенню до власників ділянок, який скуповують їх для перепродажу і не приділяють належної уваги прибиранню.