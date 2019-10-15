Бородай: ватажок «ДНР» Захарченко був убитий пенсіонерами з КДБ

Колишній глава Донецької Народної республіки Олександр Захарченко був убитий пенсіонерами з КДБ, це були люди у віці, заявив перший голова ДНР Олександр Бородай в інтерв’ю телеканалу «Царгород». Дане визнання можна назвати сенсацією, адже подібний факт став загальновідомим тільки зараз.

Вбивство Захарченко влаштували люди, які контролювалися СБУ. Бородаю це добре відомо, він натякнув на те, що має доступ до інформації від спецслужб ДНР. Вся справа в тому, що після розпаду СРСР в Києві перебували архіви КДБ. І про деяких співробітників в Києві знали. І вирішили використовувати. «Парадоксально, але факт. Всі заарештовані у справі — люди, так би мовити, глибоко пенсійного віку», — підкреслив Бородай.

Захарченко був убитий «осередком глибокого залягання». Бородай на уточнююче питання ведучого Костянтина Малофєєва підтвердив, що це люди, яким за 70 років. «На них ніхто не подумав, просто» — додав Бородай.

Захарченко загинув в результаті вибуху в кафе «Сепар» в центрі Донецька 31 серпня 2018 року. Через деякий час правоохоронні органи ДНР затримали чоловіків, яким були пред’явлені звинувачення у вбивстві лідера республіки. ЗМІ називали їх прізвища — це Сергій Моторин і Андрій Майдала, яких нібито працювали на СБУ.