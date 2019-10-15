«Дрібні, огидні гаденыши»: Арестовича розлютила скандальна ініціатива Зеленського

Заява глави МЗС Вадима Пристайка про урізання соціальних виплат фактично вказує на шантаж українського народу з боку команди президента Зеленського.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише політичний експерт Олексій Арестович.

За словами аналітика, дана ініціатива є відповіддю на марш ветеранів 14 жовтня і спробою мобілізувати електорат Зеленського.

«Оскільки «…переважна більшість, що підтримала Зеленського» ніяк не зможе вийти не те що на марш, хоча б на цівку його підтримки, креативній команді доводиться спілкуватися з ним через погрози і телевізор», — вважає Арестович.

Також він жорстко розкритикував нову владу на чолі з Зеленським, а також піддав критиці українців, які віддали за нього голоси на президентських виборах.

«Дрібні, огидні гаденыши, ненадовго осідлавши мізки таких недалеких прихильників», — підкреслив Олексій Арестович.

Втім, раніше повідомлялося, що заява міністра закордонних справ Вадима Пристайка спрямоване не на українців, а на Захід. Зеленський, таким чином, показує свою готовність вивести Україну з Мінських угод і вирішити питання Донбасу по-іншому сценарію.