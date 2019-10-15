Бабине літо в Києві встановило рекорд

У Києві в перші дні «бабиного літа» зафіксовано два температурних рекорди. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Згідно з даними спостережень метеостанції, в неділю, 13 жовтня, максимальна температура повітря становила 23,8 °С, що на 0,4 °С вище попереднього рекорду, зафіксованого в 2014 році.

Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня побила температурний рекорд за 139 років метеоспостережень. Зафіксоване рекордне значення +16,6 ° С було на 0,4 °С вище попереднього рекорду, зареєстрованого в 1896 році.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», тепло в Україну прийшов надовго.

За матеріалами «Новий час»

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