Бабине літо в Києві встановило рекорд

У Києві в перші дні «бабиного літа» зафіксовано два температурних рекорди. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Згідно з даними спостережень метеостанції, в неділю, 13 жовтня, максимальна температура повітря становила 23,8 °С, що на 0,4 °С вище попереднього рекорду, зафіксованого в 2014 році.
Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня побила температурний рекорд за 139 років метеоспостережень. Зафіксоване рекордне значення +16,6 ° С було на 0,4 °С вище попереднього рекорду, зареєстрованого в 1896 році.
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Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
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ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
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Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», тепло в Україну прийшов надовго.
За матеріалами «Новий час»
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