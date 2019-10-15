ГПУ завела справи за закупівлі бронемашин «Oncilla» та виготовлення мінометів «Верба» для ЗСУ

Генеральна прокуратура зареєструвала три кримінальні провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів в оборонній сфері. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, 15 жовтня за результатами обробки отриманих в установленому законом порядку відомостей зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопоставленими спільно з посадовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних грошей при виконанні державного оборонного замовлення по виготовленню 152-мм боєприпасів для артилерійської системи «Гіацинт».

Також, до ЄРДР внесено відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів при виготовленні 82-мм міномета «Верба» та розпочато досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин «Oncilla» польської компанії «Mista» за завищеними цінами.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Проведення досудового розслідування