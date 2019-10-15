Підозрюваний у справі Гандзюк вчетверте з’єднання не явився до суду

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство актівісткі Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте з’єднання не явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.

Слухання справи вкотре перенесено, повідомляє кореспондент “Укрінформу”. “Через неявку до суду підозрюваного Павловського розгляд справи переноситься на 17 рік. 24 жовтня”, – озвучивши ухвалу слідчий суддя Дмитро Осіїк.

Головуючий на засіданні також вирішив відправити запит до Центру реконструктивної та відновлювальної медицини Одеського національного медичного університету щодо обґрунтування постійного перебування в медустанові підсудного Павловського. Варто зазначити, що на попереднє засідання Приморського райсудсуду, яке було призначено на 22 серпня, Павловський теж не з’єднання явився.

Як розказала слідчому судді Осіїку прокурор відділу Генпрокуратури України Галина Калита, підсудний тимчасово проживає в Одесі у зв’язку з проходженням курсу лікування. Адвокат Павловського Надія Курінна теж не прибула до суду, повідомивши напередодні суду, що 22 серпня бере участь у засіданні кам’янсько-Буського райсуду Львівської області.

Причому в суді не було оголошено про наявність офіційного документа, який підтверджував захворювання підсудного, що втретє проігнорував виклик до суду, а Віктора Гандзюка, батька убитої групою злочинців, слідчий суддя взагалі не запрошував на засідання суду. Як повідомляв Укрінформ, в кінці липня 2019 року Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського – фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк. Павловському, який з листопада 2018 року перебував під вартою, на початку квітня змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу), що карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на тій самий строк. 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла. За підозрою у причетності до вбивства було затримано п’ять осіб: Микита Грабчуком, Володимир Васянович, в’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін.

Вони дали свідчення, що Ігор Павловський, на тій годину помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші на скоєння злочину. 12 листопада суд заарештував Павловського. 11 лютого 2019 року Генпрокуратура розказала голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. 25 квітня підозру Мангеру замінили на “замовлення завдання тілесних ушкоджень”. Підбурювач та пособник нападу на Гандзюк Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчуком – до 6 років, Володимир Васянович та в’ячеслав Вишневський – до 4, а Віктор Горбунов – до 3 років позбавлення волі. Нагадаємо, на матчі футбольних збірних України та Португалії, який відбувся на столичному НСК “Олімпійський” 14 жовтня, вболівальники вивісили банер із запитанням до президента Володимира Зеленського, коли будуть покарані вбивці громадської діячки Катерини Гандзюк.