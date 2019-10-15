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Смолоскипна хода об’єднання єднала мешканців прифронтових міст Донеччини

15.10.2019

У День захисника України мешканці трьох прифронтових міст Донеччини — Покровська, Мирнограда та Новогродівки провели спільну смолоскипну ходу.

Більше 130 місцевих патріотів з Покровська, Новогродівки та Мирнограду зібралися на смолоскипну ходу, щоб вшанувати захисників України, підтримати тих, хто зараз на передовій, нагадати колаборантам, що Донеччина — це Україна, – повідомляє ІА «Вчасно».

Багато хто з учасників ходи виходили на вулиці у своїх містах ще у 2014 році, коли Донеччина опинилася під загрозою захоплення, а по вулицях починали ходити люди з триколорами. З того часу місцеві збираються на різних патріотичних заходів, підтримуючи один одного.

«Ми хочемо показати, що повторення 2014 року не буде, — розповів один з організаторів патріотичного заходу Родомир Степний. — На наш заклик приєднатися до смолоскипної ходи відгукнулися не лише жителі Покровська, а й інших міст. Це звичайні люди. Разом ми хочемо показати, що не дозволимо проросійським силам та колаборантам захоплювати наші міста, що Донбас — це Україна».

Під час ходи однією з центральних вулиць Покровська поряд з колоною зупинялися перехожі, які фотографували та супроводжували учасників ходи, таким чином підтримуючи їх. Були і такі, хто не розумів сенсу патріотичного заходу. Поки колона рухалася, гучно лунали вигуки: «Україна понад усе!», «Слава захисникам України», «Донбас — це Україна», «Ні — капітуляції» тощо. У ході також взяли участь військовослужбовці та їх родини.

 

«Я своїм командирам так і сказавши, що ви мене з наших позицій вивезете в двох випадках: або в кайданках, або в труні, — розповів учасник ходи, військовослужбовець Станіслав Момот, який приїхав додому у відпустку. — Ми не повинні відходити, бо це наша земля. Нам війська можна відводити лише на кордон, бо Росія ж не прийшла для того, щоб відходити. І я не хочу, щоб в моєму місті з’єднання явилися проросійські сили, хочу, щоб тут жили вільні люди». Серед тих, хто йшов зі смолоскипами були учасники різного віку: від молоді до людей похилого віку. Студентка, дочка іншого військовослужбовця Анастасія Шовкова також приєдналася до ходи.

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Дівчина займає активну позицію серед молоді міста, пробує свої сили у місцевій Громадській раді. Вона одна з тих молодих людей, хто чітко розуміє ситуацію в країні та рідному місті. «Мій батько зараз захищає нашу країну, — каже дівчина. — Моя присутність на цій акції — це повага до нього та інших захисників. Вважаю, що треба коказувати іншим мешканцям Покровська, що тут є патріоти, і нас багато».

Учасники ходи пронесли до центру міста величезний прапор України, виконали державний гімн, вшанували пам’ять загиблих захисників. Захід пройшов спокійно, без надзвичайних ситуацій, під охороною представників місцевого відділу поліції.

 

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