Разумков покликав у Раду трьох міністрів для звіту перед депутатами

Спікер парламенту Дмитро Разумков назвав міністрів, які виступлять у Верховній Раді. Про це чиновник повідомив на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 15 жовтня. Трансляцію вів телеканал NEWSONE.

18 жовтня у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду. В цей час розглянуть низку раніше визначених тем.

У зв’язку з цим Разумков запросив виступити перед народними депутатами міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля і міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Крім того, співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко висловив прохання покликати начальника Генерального штабу Руслана Хомчака. Зокрема, для того, щоб він розповів про те, як проходить розведення військ.

У свою чергу, спікер повідомив, що передасть прохання представнику президента України у Верховній Раді Стефанчуку Руслану. Також він зазначив, що візит головнокомандувача збройних сил до парламенту відбудеться тільки відповідно до його робочого графіка.