Україна в Мінську наполягає на демілітаризації кількох селищ

Представники України в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі вважають за необхідне провести демілітаризацію н. п. Кальмиусского і с. Кумачово Старобешівського району, р. Новоазовська і с. Саханка Новоазовського району, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Окремо українська сторона підкреслила необхідність демілітаризації н. п. Кальмиусское, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де повинні бути відведені важке озброєння і техніка», — написала вона.

За її словами, всупереч мінським домовленостями, бойовики не тільки не відводять від лінії зіткнення важку артилерію, але і розміщують на «передку» танки і міномети.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що глава української держави Володимир Зеленський не може забезпечити відведення сил на сході України на відміну від бойовиків «ЛДНР», які нібито давали сигнал про готовність до розведення.