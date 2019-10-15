Скасування доплат і надбавок: вчителі забили тривогу із-за ідеї нардепів

Народні депутати з фракції «Голос» запропонували збільшити робочий час педагога до 40 годин в тиждень, а також скасувати доплати вчителям.

Відповідні пропозиції внесені в законопроект «Про середню освіту» для розгляду його у другому читанні, пише ЦК Профспілки працівників освіти і науки.

«Величезну тривогу викликають наміри окремих народних депутатів України: Совсун В. Р., Піпа Н.Р., Вакарчук С. В., Васильченко Р. В., Лозинський Р. М., Василенко Ст. Л., Цабаль Ст. Ст., Осадчук А. П., Юрчишин Я. Р., Рахманін С. В., Устинова О. Ю., Стефанишина О. А., Клименко Ю. Л., які у своїх пропозиціях пропонують (поправка 228) у статті 24 законопроекту встановити норму, що робочий час педагога для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи становить 40 годин на тиждень», – йдеться в повідомленні.

У профспілці заявили, що це суперечить статті 22 Конституції України, статті 51 Кодексу законів про працю України, Законами україни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», а в майбутньому погіршить умови праці вчителів.

Також члени фракції «Голос» запропонували відмінити доплати вчителям за класне керівництво, перевірку навчальних робіт, завідування навчальними майстернями, кабінетами, спортивними залами, за обслуговування комп’ютерної техніки та за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів, завідування бібліотеками, роботу з бібліотечним фондом підручників, підвищення ставки заробітної плати за педагогічне звання «старший вчитель».

«Глибоке занепокоєння викликають також пропозиції про заборону напрями освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників гімназій, загальна кількість учнів в яких становить менше 50 чоловік; ліцеїв, заснованих сільськими, селищними, міськими (міст із населенням менше 50 тисяч) радами; ліцеїв, загальна кількість учнів 10-12 класів у яких становить менше 300 осіб. Буде здійснюватися оплата праці педагогічних працівників таких установ освіти виключно за рахунок коштів їх засновників», – зазначили у профспілці.