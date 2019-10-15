Під Києвом п’ятому п’яний молодик вбивши свого дідуся

Трагедія сталася у місті Бровари. Під час зварювання молодик напідпитку штовхнув свого дідуся. Тієї, втративши рівновагу, впав і вдарився головою об дерев’яна яні двері.

Про це повідомляє поліція Київської області.

На місце подій прибули правоохоронці. У будинку вони виявили молодого чоловіка напідпитку, який зізнався, що посварився зі своїм дідусем і під час бійки штовхнув його. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть 74-річного чоловіка.

26-річного молодика поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України. Він наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тіло потерпілого пенсіонера направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодику та обрання йому міри запобіжного заходу.