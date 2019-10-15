Муженко розкрив правду про бойовій техніці Гиркина

Колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко розповів, що відомості про те, що відставний офіцер збройних сил РФ Ігор Гиркин зі своїми бойовиками втік в Донецьк на бойовій техніці після звільнення Слов’янська – брехня.

«Практично вся техніка, яка була в Слов’янську, була знищена при спробі пройти однією колоною, яка, я так розумію, мала завдання такого відволікаючого характеру, по трасі на Краматорськ була знищена на 5-му блокпосту», – зазначив колишній головнокомандувач.

Також він повідомив, що іншу бойову техніку вони виявили в непридатному стані.

«Хоча після цього там БМД можна було ще одну відновити. І ще чотири танки, які були в Слов’янську: один був знищений на 5-му блокпосту, один ми захопили в боєздатному стані (він потім воював ще до 2015 року до відомих подій в районі Донецького аеропорту). А два були знищені ще до цього, тобто вони були непридатні до використання», – пояснив Муженко.

«Якщо хтось веде мову про те, що колона Гиркина виходила на бойовій техніці, то це не відповідає, м’яко кажучи, насправді. Тому що кількість техніки, про яку ми знали, яку ми відслідковували, вона була практично або знищена, або нами захоплена», – підсумував по даному питанню екс-головнокомандувач ЗСУ.