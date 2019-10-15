«Втратимо Маріуполь»: ветеран АТО висловився щодо відведення військ на Донбасі

Ветеран АТО Гліб Бабич в інтерв’ю українському виданню «Обозреватель» висловив свою думку щодо відведення військ на Донбасі, повідомивши, що ми можемо втратити Маріуполь.

За словами військового, майже по всій лінії розмежування Збройні сили України займають єдино можливі точки і висоти. «Відступити на 500 м, на 2000 м – це в кварталі невелику відстань. А повернутися на ці 500 м в ситуації, коли там вже займають твої старі позиції неможливо», — відзначив він.

«Ми можемо втратити «ключі» від Маріуполя. Ми можемо втратити плацдарм з тієї сторони Сіверського Дінця, де Кримське – між Кримським і Трехизбенкой. І ще багато чого», — додав ветеран АТО. Бабич вказав на те, що не варто вірити окупантам і сподівається, що вони справді заберуть свої війська. Це буде найбільша помилка українського керівництва, так як в РФ не збираються відступати. «Іноді 300 метрів – це ключ до краху. І це ніхто не аналізує. Це все замовчують. Якщо раніше було опір на рівні штабів, то зараз всі кивають. Хоча люди розуміють, чим це загрожує. Це велика небезпека», — зазначив він.

Крім цього, ветеран АТО повідомив, що жителі Золотого і Катериновки в більшості виступаю проти відводу сил. «Умовно, більшість кажуть: якщо б ви відійшли на 2 км, вони б відійшли на 2 км, і одна в одну не стріляли – ми б погодилися. Але ті ж не відійдуть. І вони будуть тут. А люди, які живуть на межі, дуже добре усвідомлюють різницю між «тими» і нами. Україну можна недолюблювати, але це цивілізація і захист… Близько 60% людей «проти». 30%, можливо, «за». І є люди, які ще вагаються», — розповів Бабич.