Мережі зворушила пісня, заспівана дітьми українською в Криму: відео

Незважаючи на анексію Криму Росією, на півострові не забувають про Україну.

Свідченням цього служить відео, в якому діти з Криму співають пісню про Україну.

«Діти різних національностей, учні викладача вокалу Юлії Качули з Сімферополя записали в сучасній обробці разом з наставницею духовний гімн кримських татар — «Güzel Qırım» українською мовою (переклад Віктора Качули) і відзняли відео», — йдеться у підписі до кадрів.

Відзначається, що зйомки проходили на околиці Сімферополя, де на горизонті видніється гора Чатир-Даг.

«Це спогад продовжує жити в пісні та пам’яті», — додають автори кадрів.