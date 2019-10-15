Шість квартир у Києві та чотири мільйони прибутку. Як заробляє “нове обличчя” Юнаков

Нардеп-мільйонер від “Слуги народу” Іван Юнаков збагатився ще на понад 900 тисяч гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації політика. Першого жовтня Юнаков задекларував дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 925 тисяч гривень.

У декларації кандидата на посаду, поданої наприкінці липня цього року вказано, що з рухомого майна у Юнакова – лише авто BMW за понад мільйон гривень. Вочевидь, Юнаков продавши це авто.

Хоча з рухомого майна у нардепа вказано лише авто, він володіє безліччю нерухомості (2 земельні ділянки та дачний будинок у Київській області, гараж і шість квартир у Києві, – ред.). За минулий рік Юнаков як приватний підприємець заробив 4 мільйони 797 тисяч 746 гривень. Також він зберігає готівкою 250 тисяч доларів США та пів мільйона гривень. Тож звідки такі чималі статки у новообраного нардепа? Згідно з офіційною біографією, політик заробив свої статки в якості архітектора.

Юнаков потрапив до Ради на позачергових парламентських виборах цього року. Наразі він – Член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Голова підкомітету з питань технічного регулювання та ціноутворення в будівництві, виробництва будматеріалів і енергоефективності в будівельній галузі. З 2006 по 2012 рр. працював у «Творча майстерня С. Юнаков» на посаді архітектора. З 2012 по травень 2019 р. здійснював свою професійну діяльність в якості головного архітектора у «33bY Architecture».

З 24 липня 2019 зареєстрований як кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на виборах до Верховної Ради України 2019 року, № 64 в списку. За оцінкою експертів одного з українських ЗМІ, архітектурне бюро Івана Юнакова «33bY Architecture» вважається одним з найдорожчих та відомих в м. Київ.