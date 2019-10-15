Пенс летить до Туреччини з-за нападу на Сирію

Майк Пенс відправиться в Туреччину протягом 24 годин. Причиною термінового візиту стали військові дії турецьких військ на півночі Сирії.

Віце-президент США Майк Пенс відвідає Туреччину «протягом 24 годин». Про це з посиланням на власне джерело повідомляє агентство AFP у вівторок, 15 жовтня.

«Пенс поїде до Туреччини протягом 24 годин», — повідомило агентство в твіттері.

У Туреччині заступник президента США спробує домовитися про припинення вогню в північній Сирії, де Анкара проводить військову операцію проти сирійських курдів.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала нову операцію в Сирії під назвою Джерело світу. Її метою є створення на півночі республіки буферної зони, куди зможуть повернутися біженці. Цю територію Анкара має намір очистити від бійців курдських воєнізованих формувань.