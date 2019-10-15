Журналіст позивається до суду у справі про перешкоджання Мендель роботі представників ЗМІ

Журналіст Данило Яневський подавши позов до суду у справі про перешкоджання прес-секретарем президента України Юлією Мендель роботі журналістів.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Розпочав тиждень з доброї справи – подавши позов до суду на бездіяльність слідчого по кейсу «дєвочка» Мендель vs журналісти. Ніяка вона не «дєвочка», а посадова особа», – написавши Яневський. Журналіст додав, що ніякого покличу могло б і не бути, якби Мендель «не розпускала руки», а Зеленський «перепросив бі журналістів».

Як випливає із оприлюдненого Яневським скріна скарги до Солом’куп’янського районного суду Києва, «бездіяльність слідчого» він вбачає у тому, що він упродовж восьми діб не заявив його про початок досудового розслідування. Раніше Яневський подавши до Солом’куп’янського управління поліції скаргу про вчинення кримінального правопорушення ч. 2, 3 ч. ст. 171 ККУ (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Нагадаємо, у вересні Юлія Мендель відштовхнула журналіста «Радіо Свобода» Сергія Андрушко, коли він хотів поставити питання голові Офіса президента Андрію Богдану та президенту України Володимирові Зеленському. Після інциденту журналісти розповіли про обурливу поведінку Мендель із представниками ЗМІ.

У НСЖУ засудили поведінку Мендель та зазивали вибачитися перед Андрушком. Спільнота незалежних журналістів вимагала звільнити її з посади прес-секретаря президента. Незважаючи на вимогу Національної спілки журналістів України, Мендель так і не вибачилася за свою брутальну поведінку.

Тоді їй подарували намордник і повідок – такий презент ставши символічним нагадуванням про інцидент із Андрушком. Згодом прес-секретар Зеленського потрапила у низку нових скандалів – вона не прихильницею російського пропагандистського видання Russia Today, а також неправильно написала «Київ» англійською. На тлі скандалів Мендель поскаржилася на цькування, булінг та харасмент, проте заявила, що не боїться втратити роботу. Днями Зеленський прокоментував конфлікт між Мендель і Андрушком.

Він заявивши, що журналіст «поводився не зовсім коректно» і «нападав». «Схеми» відреагували на заяву Зеленського щодо скандалу з Мендель.