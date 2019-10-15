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На Донбасі загинула українська військова

15.10.2019

Військовослужбовець була солдатом 101-ї окремої бригади охорони Генштабу. Вона загинула від снайперської кулі сепаратистів.

Українська військова Ярослава Никоненко загинула на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба 101-ї окремої бригади охорони Генштабу у вівторок, 15 жовтня.

«Повідомляємо про трагічну смерті нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від підступною ворожою снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай з миром. Вічна Слава Героям!» — сказано в повідомленні.

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