Укладений в Росії українець Шумков оголосив голодування

Шумков заявив, що не хоче, щоб його використовувала Росія при шантажі України на переговорах. Він також повідомив, що не отримує жодних відповідей від Москальковой.

Олександр Шумков, незаконно утримувався в Росії, оголосив голодування. Про це повідомила тітка політв’язня Людмила Шумкова у Facebook у вівторок, 15 жовтня.

Тітка політв’язня отримала лист від Шумкова, в якому йдеться про його намір.

«Щодо переговорів — я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов’язуючи питання обміну з відводом військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки», — зазначив Шумков в листі.

Він також повідомив, що немає ніякої реакції на звернення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової до її російському колезі Тетяні Москальковой з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО.

Шумков додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москальковой, однак відповіді чи будь-якої реакції на них так і не отримав. У листі Шумков також розповідає, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмови проводити прибирання у дворі, куди ув’язнених виводять на прогулянки.

«У зв’язку з цим я прийняв рішення з завтрашнього дня (14 жовтня — ред.) розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, укладених на переговорах в мінському та нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи та публічну заяву Денисової. Сподіваюся, що мою позицію почують і інші наші политузники в російських в’язницях і підтримають», — написав він.

Родичка Шумкова звернулася до українського омбудсмена з проханням звернути увагу на ситуацію.

Раніше Людмила Денисова повідомила, що у Олександра Шумкова, який міститься у виправній колонії в Тверській області, погіршився стан здоров’я.