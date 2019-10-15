Зеленський ініціював мораторій на перевірки ФОП

Заборона на перевірки фізичних осіб-підприємців буде введений на два роки. Таке рішення прийнято у зв’язку з протестами проти введення електронного чека.

Президент України Володимир Зеленський ініціював введення мораторію на перевірки фізичних осіб-підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», строком на два роки. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що таке рішення було прийнято після консультацій з експертами, представниками підприємців і народними депутатами.

Президент зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати.

«Тому глава держави доручив ввести мораторій на перевірки ФОП на два роки — для всіх категорій, крім «ризикових», на зразок ювелірного бізнесу», — йдеться в повідомленні.

Таким чином Зеленський відреагував на критику представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів Про внесення змін до Закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг іо внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, які вводять електронний чек.

Відзначається, що протестні настрої викликані поганою поінформованістю підприємців щодо норм прийнятих Верховною радою законів.

Як зазначила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, закони спрямовані не проти фізичних осіб-підприємців, а проти великого бізнесу, який оформляє свою діяльність як групу ФОП, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків.

За її словами, підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за скажені гроші, хоча насправді такого зобов’язання немає — достатньо буде завантажити собі в телефон, безкоштовний додаток, яке надасть Державна фіскальна служба(ГФС).

Заступник керівника Офісу Президента пояснила, що електронні чеки для ФОП вводяться тільки з 2021 року.

«Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють», – підкреслила Юлія Ковалів.

Державна податкова служба повинна надати з 1 січня наступного року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім бажаючим. За словами президента, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві.

Зеленський також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Президент запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій щодо поліпшення умов для бізнесу.

«ФОП фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу. А народні депутати з об’єднання За ФОП вже готують законодавчі ініціативи по захисту інтересів малих підприємців», — пояснила Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що нардепи, зокрема, будуть працювати над перекладом в електронну форму звітності для ФОП, спрощенням податкового адміністрування та іншими законодавчими ініціативами.

Нагадаємо, 20 вересня Рада проголосувала за введення електронних чеків. Закон передбачає застосування простої системи обліку операцій, через смартфон, що має згодом замінити реєстратор розрахункових операцій. Також парламент України прийняв закон про захист прав споживачів фінпослуг. Законопроект підтримали 309 народних депутатів.