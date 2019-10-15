На матч Україна — Португалія не пускали вболівальників з червоно-чорними прапорами

Вчора перед матчем між збірною України та збірною Португалії охороняли НСК «Олімпійський» чинили перешкоди вболівальникам з червоно-чорними прапорами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Антон Хондза.

За його словами, стюарди і поліція не пускали на стадіон людей з червоно-чорними прапорами, і не могли аргументувати свої дії, посилаючись на УЄФА, то на ФФУ, то на адміністрацію НСК.

Він нагадав, що цей прапор не є ні нацистської, ні фашистською атрибутикою, ніде, в тому числі, в УЄФА, такою не вважається.

Ось і виник у автора питання: «Навіщо?». Блогер пригадав, що подібна ситуація була в листопаді 2013 року, напередодні Революції гідності, коли правоохоронні органи і стюарди також відбирали прапори.

«Тоді так само ініціатива виходила не від європейського босів, а від переляканого ФФУ і ментів. Не можна, тому що українське. Потім був Майдан, і червоно-чорний прапор перестав бути страшилкою, зате знову став символом. Здається, пам’ять трохи згасла з роками у футбольних чиновників. Необхідно освіжити», — написав він.