«Порохоботы відпочивають». Генпрокурор направив обвинувальний акт до суду проти Єфремова

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка направив до суду обвинувальний акт проти екс-голови фракції «Партії регіонів» Олександра Єфремова у справі про закони 16 січня 2014 року. Про це у вівторок ввечері повідомив відомий юрист Андрій Портнов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Інформую, друзі, що замість вибачень за незаконне трирічне утримання під вартою, з метою дешевого піару, Генеральний прокурор направив до суду ще й обвинувальний акт проти Олександра Єфремова з повністю сфальсифікованій справі про закони 16 січня 2014 року», — написав Він.

Також він зазначив, що прокурор в обвинувальному акті вказав декриминализованную, тобто неіснуючу статтю Кримінального Кодексу.

«Звичайно, ніякого результату в цій справі у прокуратури не буде, але мені здається, на тлі блокування справ проти Порошенко, Генеральний прокурор просто прекрасний. Порохоботы відпочивають», — підсумував юрист.