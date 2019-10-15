Падіння рейтингу Зеленського: Береза дав небезпечний для України прогноз

Президент Володимир Зеленський замість всіх перфомансів повинен перейти до реальних справ, інакше його помилки можуть обійтися не тільки падінням рейтингів, але і крахом держави.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.

Коментуючи останні рейтинги КМІС, політик запевнив, що «цукерково-букетний період» між електоратом і командою президента фактично закінчено – тільки за останній місяць Зеленський втратив 7% підтримки, рейтинги його соратників також стрімко знижуються.

«І не треба розповідати про 73%. Їх більше немає, як і немає тих 54% підтримки в першому турі, що були у Порошенка в 2014 році», — зазначає він.

За словами екс-нардепа, влада Зеленського демонструє серйозні провали на міжнародній арені і допускає безліч помилок у внутрішній політиці. Замість задекларованої раніше боротьби з «кумівством і блатом», президент на даний момент не виправдовує довіри.

Береза додав, що суспільство очікує не піар-акцій, а реальних змін у державі – деолігархізації, ефективної стратегії на міжнародній арені і грамотних алгоритмів вирішення внутрішньополітичних проблем. Адже політика – це не шоу і не серіал.

В іншому випадку, вважає політик, помилки влади можуть призвести до катастрофічних наслідків.

«Ціна помилки може обійтися не поганими рейтингами або малими зборами в прокаті, а крахом держави», — підкреслив Борислав Береза.

Тим часом Зеленський почав активні дії на міжнародній політичній арені, висунувши ультиматум Європі і Росії.