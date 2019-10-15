Журналісти перевірили Über Shuttle. У водіїв не знайшли потрібної категорії прав, у сервісу – ліцензій

З травня 2019 року в Києві працює сервіс Über Shuttle. Це спільні перевезення на комфортабельних автобусах за ціною від 15 до 30 грн за рейс. Місце можна забронювати онлайн і оплатити карткою. На презентації сервісу були присутні мер міста Віталій Кличко і колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Вони ж обіцяли, що сторони врегулюють регуляторні питання. Журналіст громадського руху «ЧЕСНО» Ірина Латиш у матеріалі для «Економічної правди» перевірила роботу сервісу на відповідність усім правовим і трудовим нормам. AIN.UA коротко переказує, які порушення вдалося відшукати.

Що знайшли журналісти — коротко:

Викликаний припаркувався автомобіль на пішохідному переході.

Після зупинки патрульними з’ясувалося, що у нього немає прав потрібної категорії.

Водії працюють по 10-14 годин на день.

У самого Über Shuttle немає відповідних ліцензій на перевезення.

Порушення ПДР і проблеми з водіями

Після запитів до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, журналіста і оператора «ЧЕСНО» запросили на експеримент з перевірки Über Shuttle. Як розповіла автор матеріалу Ірина Латиш, спочатку було обумовлено, що в перевірці візьмуть участь Укртрансбезопасность і поліція. Але представники регулятора не з’явилися.

Без нього правоохоронці не могли самостійно зупинити мікроавтобус. Все вирішила випадковість. Оператор «ЧЕСНО» зробив замовлення через додаток Uber, автомобіль Shuttle забрав його на пішохідному переході.

Це дозволило поліцейським зупинити машину для штрафу. В ході перевірки з’ясувалося, що у водія немає прав категорії D (перевезення пасажирів у мікроавтобусах до 16 осіб). Не знайшлося і всіх дозволів і паспорта маршруту, який зобов’язані мати перевізники в Києві. «ЧЕСНО» також знайшли оголошення про набір нових водіїв у Über Shuttle.

Там зазначено перевищення трудових норм: працювати пропонують від 10 до 14 годин в день або від 50 до 70 годин на тиждень.За трудовим Кодексом України, водії не можуть працювати більше 40 годин на тиждень.

Проблеми з ліцензіями

Визначення регулярних пасажирських перевезень прописано в Законі України «Про автомобільний транспорт». Щоб йому відповідати, Uber Shuttle потрібно: Виграти конкурс від КМДА на оголошений маршрут. Укласти договір з організатором перевезень. Внести автомобілі в базу Укртрансбезопасности. Погодити паспорт маршруту із патрульної поліцією. Перевірки «ЧЕСНО» показали, що жоден з пунктів поки не виконаний. Офіційні відповіді про відсутність ліцензій у Über Shuttle надали транспортний департамент КМДА і Укратрансбезопасность.

У Київраді теж підтвердили, що комісія з питань транспорту, зв’язку і реклами не обговорювала питання легалізації сервісу.