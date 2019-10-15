МЗС України: Ердоган випадково потиснув руки «депутатам» РФ з окупованого Криму

«Депутатів Держдуми РФ від анексованого Криму пустили на Стамбульський форум ненавмисно. Про це заявила речник українського МЗС Катерина Зеленко, повідомляє «Hromadske».

«Посол (Туреччини – ред.) чітко зазначив, що мова йде про випадковий характер, це не цілеспрямована акція», — сказала Зеленко.

Турецький дипломат пояснив інцидент тим, що МЗС Туреччини не залучалося до погодження списків учасників.

Говорячи про рукостисканні російських «депутатів» з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом, Зеленко зазначила, що турецький лідер не знав, хто знаходиться перед ним.

«Насправді мова йде про протокольному заході, як визначає протокол, глава держави привітав всіх учасників форуму та церемонії рукостискання взяли участь і ці два «депутата», — сказала Зеленко, і додала, що ситуацією скористалися російські пропагандисти.

На думку спікера українського МЗС, даний інцидент — «чергова провокаційна спроба вбити клин між Україною і Туреччиною».