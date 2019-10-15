Ми йдемо до дуже жорсткого авторитаризму, у нас буде вождь, – Андрухович

Такий прогноз висловив відомий український письменник і публіцист Юрій Андрухович.

Своїми думками він поділився з виданням Molbuk.ua.

“Ми йдемо до дуже жорсткого авторитаризму, у нас буде вождь. Він вже є, чоловічок низького зросту, комік. Тобто коміки приходять до влади, але ми перестаємо сміятися. Ні, ну поки що ми ще сміємося. Смійтеся на здоров’я”, — Андрухович поділився своїм баченням.

При цьому Зеленський, як вважає Андрухович, на відміну від Петра Порошенка, у своїй зовнішній та внутрішній політиці “виконуватиме московську програму”. Також письменник висловив невтішний прогноз стосовно розвитку українського кінематографу. “Кінематограф зараз “загинається”, він стані “95-м кварталом”.

Ви знаєте, чим період Порошенка цікавий? Ми ж, письменники, не дуже про це розповідали. Наші телефони обривали кінопродюсери, вони телефонували, пропонували: дайте право на свій роман, ми хочемо робити фільм. Цих дзвінків більше не буде. Безумовно, у культурному плані, ми будемо дуже відкинуті назад. Можна сказати, що повертається “попсовий” годину”, – вважає Юрій Андрухович.