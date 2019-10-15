“Гуляємо. Бидло”. На Хортиці водії припаркувалися на дубках, висаджених в пам’ять про бійців АТО

Вчора, 14 жовтня, під час святкування Покрова на Хортиці гості фестивалю завітали на алею дубів і пошкодили молоді дерева.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Бордюжа.

Як передає кореспондент 061, сьогодні на Хортиці було дуже багато машин – паркувалися запоріжці та гості міста всюди, де могли. Деякі в День захисника України припаркувалися так, що поламали дуби, які висадили навесні минулого року в пам’ять про бійців і регулярно поливали: “У квітні 2018, в рамках українсько-литовського проекту, на Хортиці висадили дубочки.

В пам’ять про загиблих за Незалежність України. Сьогодні, в День захисника України, ці дубочки тиснули колесами ті, хто приїхав потусити на Хортицю. І пофігу, що кожне молоде дерево позначено і навіть підписано. А че, свято ж. Гуляємо. Бидло”, – написав Сергій Бордюжа.