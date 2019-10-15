Сенцов показав відео, як танцюють Балух і Кравчук

Колишній політв’язень Олег Сенцов опублікував два відео, на яких танцюють перший президент України Леонід Кравчук і інший колишній в’язень Кремля Володимир Балух.

Так герої “короткометражок” Сенцова відзначали перемогу збірної з футболу над командою Португалії.

“Абсолютно неймовірний матч, який увійде в історію українського футболу. Божевільна підтримка стадіону і гра такого рівня, яку вже дуже давно не показувала українська збірна. І навіть спірний епізод у середині другого тайму, призвів до пенальті, видалення і голу в наші ворота не завадив хлопцям досягти цієї заслуженої перемоги. Спасибі тренеру і гравцям за таку команду, якою можна пишатися.

Відмінний свято футболу, в кінці якого був Ляпіс і його “Воїни світла”, – ділиться враженнями зі своїми читачами на Facebook Олег Сенцов.

“Я ж встиг під завісу зняти дві короткометражки. На першій, Володя Балух радіє перемозі своєї команди. На другий, якийсь невідомий уболівальник просто танцює”, – жартує Олег Сенцов. Уважні глядачі дізналися в “невідомому вболівальника” першого президента України Леоніда Кравчука.

