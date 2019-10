В Китае на химзаводе прогремел мощный взрыв: есть погибшие (видео)

В результате взрыва на химзаводе в городском округе Юйлинь в Китае погибли четыре человека, шестеро пострадали. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на центральное телевидение Китая. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте ЧП сейчас работают спасатели, аварийные службы. Они занимается локализацией последствий взрыва.

4 killed, 6 injured in an explosion at a chemical plant in Yulin, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/HqZirASIvg

— Global Times (@globaltimesnews) 15 жовтня 2019 р.

: ghall.com.ua